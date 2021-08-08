В Кривом Роге мужчина подорвал себя гранатой на глазах правоохранителей

В Кривом Роге мужчина подорвался на гранате в районе Южного ГОКа

В Кривом Роге полиция и Нацгвардия окружили одну из улиц в районе Южного горно-обогатительного комбината за мужчины с гранатой.

Как сообщает в своем Telegram-канале корреспондент «Надзвичайних новин» Олег Ермолинский, мужчина сначала угрожал взорвать гранату, из-за чего на место происшествия и вызвали полицию и нацгвардейцев, передает Depo.Днепр.

Сначала правоохранители вели с мужчиной переговоры, но это не помогло и прогремел взрыв. Впрочем, как оказалось, мужчина остался жив, и на месте событий медики «скорой» оказывают ему помощь.

Мотивы поступка пока не известны. Есть данные, что у пострадавшего было несколько гранат. Известно, что у мужчины тяжелые ранения, и его состояние тяжелое. По предварительным данным от журналиста, пострадавший — ветеран АТО.