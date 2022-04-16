В Кривом Роге на улице обнаружили труп уголовника, завернутый в одеяло
Вчера утром, 15 апреля, в Кривом Роге местные жители обнаружили возле жилого дома тело мужчины завернутое в одеяло.
Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на «Свои Кривой Рог».
Это произошло в Металлургическом районе города, жители обратились в полицию. Подозреваемые в убийстве были оперативно задержаны.
Выяснилось, что трое мужчин устроили посиделки. Между ними возник конфликт и двое криворожан забили своего собутыльника до смерти. После чего убийцы завернули тело товарища в одеяло и вынесли на улицу.
Известно, что сам умерший был неоднократно судим.Tweet