В Кривом Роге осудили маньяка, который насиловал и убивал женщин: подробности

В Кривом Роге Днепропетровской области осудили маньяка, который насиловал и убивал женщин.

Об этом сообщает «Днепр оперативный» со ссылкой на пресс-службу Жовтневого районного суда.

3 августа в Жовтневом районном суде состоялось заседание, на котором вынесли вердикт криворожскому маньяку. Около двух лет назад он совершил ряд нападений на территории города, а также убил двух девушек. Злоумышленника приговорили к пожизненному тюремному заключению.

Его признали виновным по таким статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 «Умышленное убийство», ч. 2 ст. 15 – ст. 152 «Законченное покушение на изнасилование», ст. 152 «Изнасилование», ст. 153 «Насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом» и ст. 187 «Разбойное нападение».