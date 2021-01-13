В Кривом Роге пьяная девица до смерти забила палкой родную мать

19-летняя жительница Кривого Рога во время застолья вместе со своим сожителем забила собственную мать.

Об этом сообщает отдел коммуникации местной полиции.

На место происшествия правоохранители выехали в ночь на 13 января – после того, как к ним поступил звонок о вероятном совершении преступления в одной из квартир города.

Как установили сотрудники Криворожского отдела полиции, накануне погибшая вместе со своей дочерью и ее 26-летним сожителем распивали спиртные напитки.

Во время разговора между ними возникла ссора, в ходе которой подозреваемые нанесли тяжкие телесные повреждения 47-летней женщине. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Обоих подозреваемых задержали. Вскоре им будут избирать меру пресечения.

По данному факту следователем начато уголовное производство по части 2 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) УКУ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. // УНИАН