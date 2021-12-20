В Кривом Роге суд наказал девицу за жестокое обращение с животным

Улики против себя нарушительница зафиксировала и обнародовала сама — хотела похвастаться.

В Кривом Роге девушка напоила кошку пивом и сняла это на видео. Теперь за жестокие развлечения с животным суд назначил ей наказание. Безработная 18-летняя девушка должна заплатить почти 4 тысячи гривень.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Улики против себя нарушительница зафиксировала сама. Видео, на котором она заставляет кошку пить алкоголь, выложила в соцсетях, чтобы похвастаться. Кадры увидели зоозащитники, они обратились в полицию.

18-летняя девушка, как оказалось, «ради развлечения» издевалась над кошкой своей подруги. Впоследствии записала видео с извинениями. Суд установил, что доказательств жестокого обращения с животным достаточно.

Теперь безработная девушка должна заплатить штраф 3 тысячи 400 гривень, еще ей придется заплатить почти 500 гривень судебного сбора. На заседание суда она не явилась.

Как сообщалось, инцидент с кошкой случился в октябре. Пользователь Instagram похвасталась перед подписчиками роликом, на котором она, схватив за голову домашнюю кошку, заливает ей в рот пиво.

«Открой рот, дура», — командует при этом она под смех подруги-«операторши».

Критикам и неравнодушным она ответила только «какое ваше дело?» и «владелица кота позволила мне выложить видео». // УНИАН