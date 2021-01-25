В Кропивницком осудили несовершеннолетних, которые до смерти забили мужчину

Ленинский районный суд в Кропивницком постановил точку в резонансном уголовном производстве в отношении двух несовершеннолетних за причинение умышленных тяжких телесных повреждений 53-летнему мужчине, что привело в дальнейшем к смерти.

Об этом сообщили в пресс-службе Кировоградской областной прокуратуры.

Происшествие случилось в мае 2019 года в областном центре. Группа несовершеннолетних вечером распивала алкоголь, когда к ним подошел потерпевший. Завязался спор, в ходе которого несовершеннолетние нанесли мужчине множественные телесные повреждения в область головы и туловища, от которых тот впоследствии скончался в больнице.

Учитывая все обстоятельства дела, а также личности несовершеннолетних подсудимых, судом определены различные меры наказания — одному из них 7 лет 3 месяца лишения свободы, другому — 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.

К этому преступлению причастен еще один малолетний парень. Поскольку на момент совершения уголовного преступления он не достиг возраста уголовной ответственности, суд применил к нему принудительные меры воспитательного характера, предусмотренные ч.2 ст. 105 УК Украины в виде помещения в специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков сроком на 2 года.

Сейчас сторонами уголовного производства решается вопрос об апелляционном обжаловании приговора суда // УНН.