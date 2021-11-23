В Лубнах чоловіка підозрюють у замаху на вбивство

До поліції Лубенщини 21 листопада, близько 13:00 години, надійшло повідомлення від медиків, що до місцевої лікарні за допомогою звернувся чоловік із ножовими пораненнями грудної клітини. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Отримавши повідомлення про злочин, поліція негайно розпочала досудове розслідування.

Слідчо-оперативна група, яка прибула на місце події, з’ясувала, що місцевий 37-річний чоловік, перебуваючи поблизу автомийки у місті Лубни, умисно наніс ножове поранення в область грудної клітини 43-річному лубенцю. Після скоєння злочину фігурант втік на автомобілі.

Артем Родигін, тимчасовий виконувач обов’язків начальника поліції Полтавщини, повідомив:

«У ході проведення оперативно-розшукових та слідчих дій, поліцейським Лубенського райвідділу поліції вдалося встановити місцеперебування та затримати правопорушника, який переховувався у сусідній області. Наразі фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчим поліції, за процесуального керівництва Лубенської окружної прокуратури, йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано судом запобіжний захід – домашній арешт у нічний час доби».

За даним фактом здійснюється досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статі 15, частиною 1 статті 115 (Замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. У рамках відкритого кримінального провадження призначена низка судових експертиз. Слідчі дії тривають.

Відділ комунікації поліції Полтавщини

(За інформацією Лубенського районного відділу поліції)