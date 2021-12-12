В Луцке 16-летний «водитель» сбил 6 пешеходов на переходе: среди пострадавших – ребенок

В Луцке 16-летний водитель на авто на бешеной скорости проигнорировал «красный» сигнал светофора и наехал на шестерых пешеходов, переходивших дорогу. Потом въехал в дерево.

Как сообщила журналисту УНН пресс-секретарь ГУНП в Волынской области Ольга Бузулук, среди травмированных есть пятилетний ребенок.

“ДТП произошло примерно в 14:40. Несовершеннолетний 2005 года рождения, управляя автомобилем Renault Megane, двигался еще с двумя несовершеннолетними пассажирами по проспекту Соборности в Луцке. Не выполнил требования патрульной полиции об остановке и, проехав на красный сигнал светофора, совершил наезд на шестерых пешеходов, которые переходили дорогу на зеленый свет, после этого въехал в дерево”, — рассказала Бузулук.

По ее словам, в результате ДТП самые тяжелые травмы получили: малолетний ребенок пяти лет и его мать 1982 года рождения. Сейчас им оказывается помощь в больнице.

Травму также получила еще одна женщина 1980 года рождения. Она тоже находится в госпитале.

Пресс-секретарь ГУНП также добавила, что травмы получили еще трое девушек, которых после осмотра отпустили домой.

“Другие несовершеннолетние — 2005 и 2006 годов рождения — травм не получили. Водитель — трезвый, но у всех еще взята кровь на алкоголь. Изъято видео с камер наблюдения. Сейчас решаем вопрос о задержании водителя в порядке статьи 208 (УПК — ред.), но это лишь предварительная информация”, — добавила Бузулук.

По данным из соцсетей, ДТП произошло возле ТЦ «ПортСити».