В Мариуполе грабитель-рецидивист бросил женщину умирать в выгребной яме

В Мариуполе будут судить рецидивиста, который ограбил знакомую женщину и бросил ее умирать в выгребной яме.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, передает УНН.

“7 мая 2020 года 8-кратно судимый за корыстные преступления и изнасилование житель г. Мариуполя познакомился с 34-летней женщиной и привел ее на один из городских пляжей. Поссорившись, они разошлись, но впоследствии мужчина, направляясь домой, обнаружил свою знакомую на лавочке возле моря без сознания. Воспользовавшись ее беспомощным состоянием, злоумышленник завладел золотыми серьгами, кольцом и сумкой жертвы, после чего вместо вызова „скорой помощи“ затащил ее в общественный туалет и бросил в выгребную яму, где она умерла от острого отравления неустановленным веществом”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что, использовав паспорт и мобильный телефон женщины, мужчина сменил код доступа к ее банковской карте и снял с нее 25 тыс. грн.

“В Орджоникидзевский районный суд г. Мариуполя направлено обвинительное заключение по ч. 3 ст. 136, ч. 2 ст. 185, ч. 1,3 ст. 357 (неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, повлекшее ее смерть, кража и незаконное завладение любым способом паспортом или другим важным личным документом) УК Украины”, — сообщили в прокуратуре.

В ведомстве добавили, что обвиняемый находится в следственном изоляторе, ему грозит до 5 лет лишения свободы.