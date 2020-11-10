В Мариуполе задержан аферист, обманувший более 100 человек

Мариуполец обманул более 100 граждан, создав фейковый сайт по продаже обуви.

Об этом сообщает пресс-служба правоохранителей.

22-летний житель Мариуполя придумал преступную мошенническую схему. Парень создал профиль в социальной сети, где предлагал по дешевой цене брендовую женскую обувь. Главным условием была стопроцентная предоплата на банковскую карту фигуранта. Мошенник наживался на доверии граждан. Однако его разоблачили киберполицейские, и он будет отдан под суд.

Это не единственное мошенничество, которое было изобличено полицейскими.

На телефон 59-летней жительницы Мариуполя позвонил неизвестный и представился ее «сыном». Аферист сообщил, что попал в драку и теперь находится в отделении полиции. Далее трубку взял второй человек, подельник мошенника. Он представилась «полицейским», напугал женщину и сказал, что ее сына могут посадить в тюрьму. В качеств альтернативы предложил заплатить деньги — перевести 10 тысяч гривен на номер банковской карты.

Напуганная женщина выполнила все условия, но как только перевела сумму — связь с мошенниками оборвалась.

По факту, работниками Левобережного отделения полиции начато уголовное производство по ч.1 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 3 лет лишения свободы.

Полиция просит граждан быть внимательными и осторожными, перепроверять информацию, которую слышат по телефону или читают на сайтах, чтобы не стать жертвой мошенничества.

Несмотря на массовый характер, которые приобретает мошенничество, правоохранители утверждают, что в Донецкой области раскрывается каждое третье мошенничество. За 10 месяцев работы к ответственности привлечено 424 афериста.

Всего с начала года полицейские Донетчины зарегистрировали 1274 факта мошенничества, из которых 424 — уже раскрыто. // 0629.com.ua