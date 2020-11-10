В Мелитополе совершено вооруженное ограбление отделения «Новой почты»

В Мелитополе вчера, 9 ноября, в отделение «Новой почты» ворвался вооруженный мужчина.

Теперь злоумышленника разыскивает полиция. К счастью, никто не пострадал.

Известно, что преступник ворвался в отделение «Новой почты» по улице Героев Украины. Будучи в черной маске, он угрожал оружием всем находящимся в помещении.

Ему удалось вынести сейф и деньги из кассы. Сообщается, что злоумышленник был в черной куртке с зелеными вставками, в кепке и перчатках. Также у него была коричневая спортивная сумка.

По приметам: рост — около 190 см, смуглая кожа. // Акцент