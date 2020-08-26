В мэрии Николаева проводят обыски

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Дело касается продления договора аренды земли фирме, строящей многоквартирный дом.

В Николаевском городском совете проводятся обыски. Дело касается продления договора аренды земли фирме «Альянс Инвест Николаев», строящей многоквартирный дом на улице Слободской.

В мэрии Николаева проводят обыски

Олександр Сенкевич. Фото: Олександр Сенкевич / Facebook

Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он отметил, что по поводу этого дела городские власти уже несколько раз представляли документы на изучение прокуратуре и полиции. По словам Сенкевича, в Хозяйственном суде городские власти пытаются доказать прокуратуре, что в этом случае все законно.

«Оцениваю действия правоохранителей как простое надувание щек и раздувание дыма перед предстоящими выборами в горсовет. Поскольку это дело рассыпается по всем законным нормам», — отметил мэр.

Он также возмутился, что в обысках принимают участие вооруженные правоохранители. «Нагнали в горсовет с десяток правоохранителей, трое из которых были с автоматами. У нас что здесь — вооруженные бандиты находятся?» — сказал Сенкевич.

Мэр подчеркнул, что здание, запланированное как отель «Адмирал», могли бы завершить еще 10 лет назад.

Напомним, в октябре 2017 года Николаевский горсовет признал неудовлетворительной работу Сенкевича и досрочно прекратил его полномочия. Вскоре он обжаловал это решение. В 2018 году суд восстановил Сенкевича в должности. // LB.ua

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