В московской квартире найдены мертвыми двое детей рядом с матерью

Московский главк СК сообщил о проведении проверки по факту обнаружения в квартире на северо-востоке Москвы тел двух малолетних детей.

Сообщается, что ЧП произошло в доме на улице Тайнинская.

По информации ряда телеграм-каналов, погибших детей двух и пяти лет нашел их отец, вернувшись с работы. Сообщается, что мать несовершеннолетних была в квартире, но ничего не смогла объяснить. По предварительным данным, видимых следов насильственной смерти не обнаружено. // МК