В Москве подростки изнасиловали «на камеру» потерявшую сознание школьницу

В Москве задержаны трое подростков, которые изнасиловали свою 13-летнюю знакомую в беззащитном состоянии. Преступление произошло более полугода назад, однако с доказательной базой у следствия, судя по всему, проблем не будет. Все свои гнусные действия «ловеласы» внимательно снимали на телефон.

Как сообщает сайт московского управления Следственного комитета, трое подростков в возрасте 16-17 лет надругались над школьницей в декабре 2020 года в квартире на юго-западе столицы РФ.

Юноши подмешали в напиток гостьи неизвестное вещество, после чего девушка потеряла сознание. Подростки воспользовались этим и надругались над школьницей, снимая все на камеру мобильного телефона.

Уже после того, как жертва пришла в себя, ей начали угрожать распространением записи в случае, если та попробует обратиться в правоохранительные органы. Впрочем, насильники все равно показали видео своих «подвигов» сверстникам.

Школьница решилась рассказать родителям о произошедшем только спустя несколько месяцев, после чего те сразу написали заявление. Все трое были оперативно задержаны: «ломались» они недолго и быстро признали вину. Следователи выступили с ходатайством о заключении подростков под стражу. // МК