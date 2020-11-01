В Николаеве неизвестные подстрелили мужчину, связали и вывезли за город

В ночь с 28 на 29 октября, в Корабельном районе Николаева неизвестные напали на местного жителя.

Возле дома №15 по проспекту Корабелов неизвестные напали на 32-летнего мужчину, выстрелив из огнестрельного оружия в область грудной клетки. После этогопотерпевшему связали руки и ноги пластиковыми стяжками и, посадив в багажник, вывезли к остановке общественного транспорта возле села Прибугское.

Утром 29 октября, пострадавший был доставлен в БСМП с непроникающим огнестестрельным ранением грудной клетки. Предположительно, в мужчину стреляли из травматического оружия.

Следователи Корабельного ОП ГУНП в Николаевской области открыли дело по ч. 2 ст.146 УК Украины — «Незаконное лишение свободы или похищение человека». На данный момент проводятся первоочередные следственные действия по установлению личностей преступников, а также их задержания. // Новости-N