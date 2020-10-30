В Николаеве уголовник с ножом напал в подъезде на подростка и отобрал у него телефон

В Ингульском районе Николаева полиция задержала ранее судимого местного жителя, подозреваемого в нападении на несовершеннолетнего.

Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции в Николаевской области.

28 октября около 09:30 в полицию поступило сообщение от местной жительницы о том, что в подъезде их дома по улице Южной неизвестный зашел вслед за ее 14-летним сыном, и с ножом напал на него, отобрав мобильный телефон.

Оперативники уголовного розыска Ингульского отдела полиции по полученному описанию внешности преступника установили его и разыскали в течение нескольких часов по месту жительства знакомых нападающего. 30-летний ранее судимый за разбой николаевец, который, отбыв 10 лет за решеткой, освободился из мест лишения свободы в 2019 году, был задержан полицейскими в порядке статьи 208 Уголовного Процессуального Кодекса.

У задержанного изъяли мобильный телефон пострадавшего, а также нож, которым он угрожал несовершеннолетнему.

В четверг, 29 октября, по согласованию с прокуратурой следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении разбойного нападения (часть 2 статьи 187 Уголовного Кодекса Украины), в ближайшее время суд будет избирать ему меру пресечения.

Согласно санкции инкриминируемой статьи подозреваемому грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества. // Преступности.НЕТ