В Николаеве задержали членов шайки вымогателей российского «вора в законе»

СБУ заблокировала деятельность организованной группировки, причастной к совершению разбойных нападений и «выбиванию» денег с предпринимателей. По оперативным данным, деятельность банды контролировал «вор в законе», гражданин РФ, которого ранее задержали украинские правоохранители.

Об этом сообщили в управлении Службы безопасности Украины в Одесской области.

По предварительной версии следствия, участники группы через создание искусственных конфликтных ситуаций требовали деньги с представителей коммерческих структур из Одесской и Николаевской областей.

Установлено, что злоумышленники также совершали разбой с использованием огнестрельного оружия. Задокументирован факт нападения злоумышленников на одесского бизнесмена в начале февраля этого года. При помощи угроз физической расправы и нанесения тяжких телесных повреждений потерпевшему они пытались завладеть его имуществом. После совершения преступления участники группы скрывались от правоохранительных органов с соблюдением строгих мер конспирации.

Сотрудники СБУ установили местонахождение и задержали двух злоумышленников в центре Николаева.

Во время обысков по местам пребывания злоумышленников на территории Одесской и Николаевской областей изъято: оружие; средства связи; тепловизор; средства пытки и другие доказательства преступной деятельности.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 187 («Разбой») Уголовного кодекса Украины решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к деятельности группировки.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры.

Напомним, как 17 января сотрудники УСБУ в Николаевской области остановили автомобиль Mazda 3 прямо на Терновском кольце. Всех, кто находился в автомобиле, бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» вытащили наружу.

В СБУ рассказали, что во время спецоперации задержали лидеров группировки, которая терроризировала граждан и при помощи угроз убийством требовала деньги для наполнения «кассы» криминальных кругов региона. Задокументирован факт «выбивания» почти 37 тысяч долларов. «Собранные» с предпринимателей средства, организаторы группы передавали на содержание представителей криминалитета, в том числе «воров в законе» и преступников, осужденных к лишению свободы. Один из задержанных фигурант уголовных производств — Юрий Богомятков. 19 февраля Центральный районный суд обоих подозреваемых отправил под стражу. // Преступности.НЕТ