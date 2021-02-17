В Николаеве задержали трех человек из «банды Апти», подозреваемых в вымогательстве

В Николаеве 17 февраля сотрудники СБУ и управления стратегических расследований Нацполиции задержали группу подозреваемых в вымогательстве.

Об этом сообщают «Новости-N».

Так, сотрудники УСБУ в Николаевской области остановили автомобиль Mazda 3 прямо на Терновском кольце. Всех, кто находился в автомобиле, бойцы спецподразделения СБУ «Альфа» вытащили наружу. В настоящее время на месте задержания проводятся следственные действия.

Задержанными являются ранее судимые мужчины, подозреваемые в совершении ряда эпизодов вымогательства в Николаевской области. У задержанных изъято огнестрельное оружие: пистолеты ТТ и ПСМ. Пока речь идет о задержании троих человек.

Как стало известно «Преступности.НЕТ», задержанные являются приближенными к Апти Ислангириеву, фигуранту ряда уголовных производств и главарю «банды Апти». За последние три года он задерживался несколько раз по подозрению в совершении преступлений, связанных с похищением людей, вымогательством, незаконным обращением с оружием. После задержания за Ислангириева вносили залоги и он выходил на свободу.

Напомним, ранее в Николаеве полиция задержала приближенного к главарю «банды Апти» и его сообщника, которые были в розыске больше пяти лет.

Бывший начальник Николаевского УСБУ Виталий Герсак встречался с обвиняемым в ряде преступлений Апти Ислангириевым. Тогда на видео были запечатлены дружеские объятия СБУ-шника и «криминального авторитета». После этой встречи в Николаеве прошла так называемая «сходка» криминальных «авторитетов», среди которых был и Ислангириев.