В Никополе «банда» ограбила здание Управления гуманитарной политики

В городе Никополь Днепропетровской области «банда», состоящая из трех человек, ограбила административное здание.

Об этом сообщает «Днепр Оперативный» со ссылкой на пресс-службу Управления полиции охраны в Днепропетровской области.

Инцидент произошел поздно ночью на улице Электрометаллургов. Трое местных жителей сняли железные решетки и залезли через окно в здание Управления гуманитарной политики. Злоумышленники украли монитор компьютера и электрочайник. В здании сработала сигнализация, и на место вызова приехал наряд полиции охраны.

Стражи порядка отработали прилегающую территорию. Они обнаружили разбитый монитор и решетку между гаражами. Кроме того, жительница близлежащей многоэтажки сообщила полицейским, что видела, как две женщины и мужчина направлялись в сторону улицы Краснодонской.

Следуя по указанному маршруту, правоохранители заметили трех людей, которые несли в руках провода и чайник. Местных жителей 38-ми, 31-го и 28-ми лет задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Позже выяснилось, что все злоумышленники привлекались к уголовной ответственности за воровство. Теперь им грозит от 3-х до 6-ти лет тюрьмы.