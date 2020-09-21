В Никополе пожизненный срок получил убийца двух женщин

Ранее судимый житель Никополя, который ради легкой наживы лишил жизни двух женщин, будет сидеть за решеткой пожизненно.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, передает УНН.

«Приговором Никопольского горрайонного суда 32-летнего гражданина признали виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 115 и ч.4 ст.187 УК Украины (умышленное убийство, разбой). Установлено, что ранее судимый за умышленное убийство человек, освободившись из мест лишения свободы условно-досрочно, на путь исправления не стал и продолжил совершать преступления. Так, в сентябре 2016 года у подъезда жилого дома в городе Никополе подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, познакомился с 20-летней девушкой, повел ее к спортивной площадке школы и, убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, совершил убийство и завладел сумочкой жертвы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в октябре того же года злоумышленник повторно совершил умышленное убийство. Около 5:00 утра, находясь на территории сквера, мужчина совершил разбойное нападение на прохожую. Ради легкой наживы подсудимый задушил женщину, после чего завладел ее мобильным телефоном и другим имуществом.

Указывается, что свою вину мужчина не признал.

Суд поддержал позицию Никопольского местной прокуратуры и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.