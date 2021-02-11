В общежитии киевского ВУЗа совершено разбойное нападение

В Шевченковском районе Киева, в общежитии Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана (КНЭУ), произошло разбойное нападение.

По словам информированного источника OBOZREVATEL, это случилось 10 февраля в здании высшего учебного заведения на улице Дегтяревской. К 20-летнему студенту зашел его знакомый.

Спустя время гость вышел в туалет, а вернулся в комнату уже с двумя неизвестными парнями. Они, угрожая короткоствольным оружием и ножом, забрали у своей жертвы наручные часы, дорогие наушники, туалетную воду, а также банковскую карточку. Причем потребовали назвать PIN-код, а затем сняли около четырех тысяч гривен.

Правоохранители уже задержали подозреваемых. Двум из них по 22 года, а третьему – 18 лет. Все они студенты разных ВУЗов.

Полиция открыла уголовное производство по ч.2 ст. 187 (Разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет с конфискацией имущества.