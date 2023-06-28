В Одесі 16-річного молодика затримали за підозрою в убивстві молодої жінки

Правоохоронці повідомили зловмиснику про підозру та на період слідства помістили під варту.

Подія сталася минулого тижня ввечері на вулиці Катерининській. Співробітники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 встановили, що між неповнолітнім хлопцем та незнайомими йому 20-річною дівчиною і її співмешканцем виникла словесна перепалка, яка переросла у взаємну штовханину.

У розпал конфлікту підозрюваний витяг з кишені ніж, раптово наблизився до опонентки та наніс їй удар у груди.

Очевидці викликали «швидку» та поліцію. Потерпілу доставили до лікарні з проникаючим ножовим пораненням грудної клітки з пошкодженням серця. На жаль, ушкодження виявилося несумисним с життям – дівчина померла. Зловмисника поліцейські затримали на місті, де і вилучили ніж, який скерували на експертизу.

За наявності достатніх доказів, які зібрали поліцейські, слідчі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному вбивстві, що передбачено ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. За скоєне йому загрожує до 15-ти років позбавлення волі.

Суд задовольнив клопотання слідчих та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини та мотиви злочину.

Слідство триває.

ГУ Національної поліції в Одеській області