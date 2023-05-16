В Одесі 4-річні двійнята загинули, отруївшись невідомою речовиною

Поліція відкрила кримінальну справу відразу за двома статтями.

Як повідомили у регіональному главку Національної поліції, жахлива трагедія сталася 14 травня.

“Лікарі повідомили правоохоронцям, що за місцем мешкання помер 4-річний хлопчик, а його сестра – через кілька годин в реанімаційному відділенні”, – повідомили в поліції.

З’ясовано, що напередодні дітям стало зле і мати намагалася самотужки надати їм допомогу, але малим стало ще гірше. Тоді вона покликала медичну сестру, яка зробила дітям якісь ін’єкції, однак згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала “швидку”.

Хлопчик помер ще до приїзду лікарів, а дівчинка – у медичному закладі. Попередньою причиною загибелі двійні стало отруєння невідомою речовиною.

Наразі відкрито провадження за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (умисне вбивство з позначкою “нещасний випадок”) та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Призначені ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті.

У соціальних мережах також з’явилися повідомлення про те, що трагедія сталася у родині переселенців із Херсона. Відомо, що напередодні діти їли овочі, куплені на ринку “Привоз”. Малюки мали блювоту, і мати запросила медпрацівника, якого, за деякими даними, розшукала через Інтернет. Медсестра ввела малюкам препарат “Церукал”, після чого позиви до блювоти зменшилися, але стан погіршився. Жінка викликала швидку допомогу, яка констатувала смерть хлопчика – малюк помер у матері на руках. // УНІАН