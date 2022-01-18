В Одесі 54-річний двірник наніс смертельне ножове поранення колезі

Подія сталася в підвальному приміщенні на вулиці Базарній, де тимчасово мешкали чоловіки. Причиною конфлікту між ними став мобільний телефон.

Судимий за злочини проти життя та здоров’я правопорушник загубив ґаджет і, запідозривши в крадіжці 30-річного приятеля, звернувся до нього з претензією. Той відмовився що-небудь пояснювати з цього приводу, за що отримав удар ножем в стегно, стік кров’ю і загинув.

Правоохоронці затримали зловмисника у той же день і вилучили в нього ймовірне знаряддя злочину.

«Дії фігуранта кваліфікували як умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, передбачене ч.2 ст.121 Кримінального кодексу України. За такий злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Зараз підозрюваний знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу», — розповів начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Вячеслав Барба.

Одеське районне управління поліції № 1