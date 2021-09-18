В Одесі чоловік через сварку в магазині вдарив ножем двох перехожих

У Одесі сталася бійка на проспекті Добровольського. Внаслідок цього з ножовими пораненнями госпіталізовані дві людини.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одещини.

Очевидці розповіли правоохоронцям, що потерпілі вступилися за працівницю магазину, яку лаяв зловмисник. У відповідь на зауваження чоловік вдарив перехожих ножем.

Внаслідок бійки 32-річного одесита доставили до лікарні з травмою ліктя, а його 53-річного товариша шпиталізували з пораненням грудини. Наразі обидва перебувають під наглядом лікарів.

Правоохоронці встановили місце знаходження зловмисника та затримали у порядку статті 208 КПК України. Ймовірне знаряддя злочину знайшли, його направлять на експертизу.

Дії чоловіка кваліфікували за двома статтями: ч.1 ст.121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) та ч.1 ст.122 (умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. За статтею 121 ККУ йому вже повідомили про підозру.

Призначена судово-медична експертиза для встановлення ступеня тяжкості травми, отриманої молодшим потерпілим. Слідство триває. // Діло