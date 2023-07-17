В Одесі чоловік кувалдою розбив голову знайомому

Фігуранту повідомили про підозру за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України та помістили до слідчого ізолятора. За скоєне йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Подія сталася біля одного з кафе по вулиці Мала Арнаутська. Двоє громадян віком 32-х та 42-х років познайомилися у закладі, де вживали спиртні напої, а коли вийшли на вулицю покурити, між ними виник конфлікт. У розпалі перепалки молодший за віком чоловік схопив кувалду, яку приніс із собою та залишив при вході до кафе, і наніс нею декілька ударів по голові іншому.

Потерпілого каретою швидкої допомоги ушпиталили до медичного закладу, де йому діагностували відкриту черепно-мозкову травму та перелом кісток черепа.

Поліцейські, які оперативно прибули на місце події, затримали правопорушника і вилучили знаряддя злочину, яке наразі скеровують на експертизу.

Правоохоронці також з’ясували, що чоловік з кувалдою прийшов у кафе, щоб вияснити стосунки з чоловіками, із якими напередодні посварився, але їх там не знайшов.

«Зловмисник, який вже має судимості за крадіжки та заподіяння тілесних ушкоджень середньої тяжкості, зізнався у скоєному. За наявності достатніх доказів, зібраних поліцейськими, слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокурати міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в умисному спричиненні тяжких тілесних ушкоджень, небезпечних для життя в момент заподіяння. Цей злочин кваліфікується за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває», – зазначив начальник відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 В’ячеслав Барба.

ГУ Національної поліції в Одеській області