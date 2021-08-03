В Одесі чоловік вдарив ножем брата дружини

Вчора вночі на Академіка Заболотного сімейні урочистості скінчилися різаниною.

Конфлікт почали запрошені гості. Чоловік втрутився у штовханину, яку влаштували його батько з братом дружини, і вдарив останнього ножем. Постраждалого у важкому стані забрала швидка.

Зловмисника патруль затримав на місці події.

Поки фігуранту не обрали запобіжний захід, він перебуватиме в ізоляторі тимчасового тримання. За замах на вбивство йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі. // 7kanal.com.ua