В Одесі ексслідчого поліції за хабарництво увʼязнили на 5 років

Суворовський районний суд міста Одеси визнав колишнього правоохоронця винуватим в одержанні хабара.

Про це повідомляє «Судовий репортер» із посиланням на вирок від 11 липня.

Восени 2015 року в Одесі поліція затримала чоловіка за носіння холодної зброї (телескопічної дубинки) без передбаченого законом дозволу. З фактом розпочали кримінальне провадження.

Як згодом у суді пояснював цей чоловік, на його матір напав сусід та побив її, тому він узяв металеву трубу і хотів побити сусіда. Коли він вийшов із гаражу з трубою, його затримали, одразу наділи кайданки та відвезли до Суворовського відділку поліції. Там його допитував слідчий, з яким він був знайомий давно. Під час допиту слідчий повідомив, що зможе допомогти йому за 700 умовних одиниць і дав на збір грошей чотири дні. Наступного дня слідчий подзвонив і сказав, що вже треба 1000 умовних одиниць та спитав, чи встиг він зібрати кошти. Після цього чоловік завник пішов до прокуратури і написав заяву на слідчого.

Щоб уникнути викриття, слідчий сказав залишити гроші для нього в крамниці розливного вина, де працювала його знайома. Чоловік приніс сумку з 22 тисячами гривень. Продавчиня у його присутності перерахувала гроші та поклала їх до газети. У цей час слідчий був неподалік і спостерігав, щоб упевнитись у передачі грошей. Через півтора години слідчий сам зайшов у магазин і був затриманий.

У суді працівник поліції вину визнав частково, але не погоджувався із кваліфікацією його дій за ч.3 ст.368 КК. Він підтвердив, що із заявником був раніше знайомий. Але переконував, що цей чоловік сам почав пропонувати гроші, оскільки він моряк і мав іти у рейс та проблеми з законом йому не були потрібні. Під час допиту заявник скаржився на сусіда та постійно пропонував гроші. Слідчий розповів, що, розуміючи протиправність таких пропозицій, відправив чоловік до магазину, у якому працювала його знайома. Заявник нібито сам вирішив віддати 22 тисяч гривень продавчині. Обвинувачений говорив суду, що гроші від заявника не отримував та не вимагав.

Співробітниця крамниці розповіла суду, що зі слічим дійсно знайома. У день події до неї прийшов незнайомець та просив передати гроші для слідчого. Вона перерахувала гроші та поклала їх назад до сумки. Також пояснила, що обвинувачений не просив її, щоб вона отримувала гроші від цього чоловіка.

Проаналізувавши показання свідків, а також відеоматеріали та інші докази, суд вирішив, що провина обвинуваченого доведена в повному обсязі.

У вироку написано про те, що такі дії дискредитували працівника поліції, отримали негативний суспільний резонанс у місті Одесі, суттєво підірвали авторитет та престиж органів внутрішніх справ як державного органу влади.

Обвинувачений є особою молодого віку, має задовільний стан здоровʼя, на час ухвалення вироку не працює, одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, до кримінальної відповідальності притягається вперше.

Обставин, що помʼякшують чи обтяжують покарання, суд не встановив.

Чоловіка засудили до 5 років тюремного покарання із забороною обіймати певні посади, а саме бути службовою особою у розумінні примітки 1 ст.364 КК України на три роки. Також його позбавили спеціального звання молодшого лейтенанта міліції.