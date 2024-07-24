В Одесі на хабарі затримали посадовицю міжобласного Антимонопольного комітету

Займаючи посаду, пов’язану із захистом економічної конкуренції суб’єктів господарювання, жінка за 10 тисяч доларів обіцяла підприємцю «мінімізувати» розмір штрафу, накладений на нього через певні порушення. Жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Правоохоронці встановили, що під час розслідування факту можливих порушень підприємцем під час купівлі на аукціоні та приватизації нежитлової будівлі, підозрювана підбурювала його до хабаря. В обмін вона мала поставити справу «на паузу», а у разі його відмови обіцяла передати справу у «вищі» органи.

Спочатку жінка вимагала 20 тис. доларів, згодом зробила «знижку» до 10 тис. доларів. З метою конспірації фігурантка зателефонувала потерпілому та надала вказівку передати для неї гроші через посередника, який не був обізнаний про злочинні дії чиновниці.

Проте, збагатитися їй завадили слідчі слідчого управління ГУНП в Одеській області спільно з оперативниками УСБУ в Одеській області. Затримали зловмисницю одразу після отримання нею неправомірної вигоди через посередника.

Посадовиці повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України – одержання службовою особою неправомірної вигоди у великому розмірі за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого їй службового становища.

«За нашим клопотанням суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у сумі мільйон гривень. Згідно з чинним законодавством, жінці загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна», – зазначив слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції Сергій Кулагін.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Спеціалізована екологічна прокуратура (на правах) відділу Одеської обласної прокуратури.

Відділ комунікації поліції Одеської області