В Одесі оперативно затримали жителя Кривого Рогу, який пограбував містянина

Зловмисник помітив біля під’їзду багатоповерхівки на Французькому бульварі спортивний ровер і, не зважаючи на власника, сів на нього й почав тікати дворами.

Потерпілий кинувся наздоганяти зловмисника, а коли той на двоколіснику зник з поля зору, звернувся по допомогу до поліції. За лічені години правоохоронці розшукали правопорушника на проспекті Гагаріна. Він саме їхав продавати чужий велосипед.

«Поліцейські вилучили у фігуранта речовий доказ, а його самого помістили до ізолятора тимчасового тримання. За грабіж, вчинений в умовах воєнного стану, чоловіку оголосили підозру за ч.4 ст.186 Кримінального кодексу України. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років», — повідомила заступниця начальника слідчого відділення відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1 Альона Кумайгородська.

Одеське районне управління поліції № 1