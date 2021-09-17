В Одесі п’яний працівник СТО потрапив у ДТП на авто клієнтки

Зараз 29-річний одесит знаходиться в ізоляторі тимчасового тримання. За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом поліцейські розпочали кримінальне провадження. Крім того, на правопорушника склали два адміністративних протоколи.

Напідпитку зловмисник поїхав кататися на автівці, яку 36-річна містянка залишила на ремонт на станції технічного обслуговування, де він працював. На проспекті Небесної сотні чоловік не впорався з керуванням та зіткнувся з іншим автомобілем. У ДТП ніхто не постраждав.

«Зловмисник вже має судимість за майновий злочин. Зараз він підозрюється у незаконному заволодінні транспортним засобом за ч.2 ст.289 Кримінального кодексу України. Згідно з нею фігуранту загрожує від п’яти до восьми років ув’язнення з конфіскацією майна або без такої», — розповів начальник відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 Віктор Герасименко.

Крім того, чоловік вчинив ще й адміністративні правопорушення — на нього склали протоколи за ч.2 ст.126 (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом) та ч.1 ст.130 (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння) КУпАП.

Одеське районне управління поліції № 1