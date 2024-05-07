В Одесі п’яний водій без прав тяжко травмував велосипедиста

Правопорушнику повідомили про підозру. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Автопригода сталася 5 травня ввечері на вулиці Отамана Головатого. Поліцейські попередньо встановили, що 24-річний місцевий чоловік, керуючи легковим автомобілем «MERCEDES-BENZ», не впорався з керуванням, виїхав на тротуар, де здійснив наїзд на 36-річного велосипедиста.

Керманич двоколісника був госпіталізований до міської лікарні, де йому діагностували забій легень, двобічний гемоторакс, травми черевної стінки, черепно-мозкову травму, компресійно-уламковий перелом хребця.

Водій легковика не постраждав. Його одразу перевірили на стан сп’яніння – він був п’яним.

Також з’ясувалося, що керманич автівки не мав водійського посвідчення, оскільки в минулому році вже був позбавлений судом права керування транспортними засобами за нетверезе водіння, кваліфіковане за ч. 1 ст. 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Чоловіка поліцейські затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Транспортний засіб вилучили та помістили на арештмайданчик.

Наразі слідчі поліції під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру у порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом у стані сп’яніння, якщо вони заподіяли потерпілому тяжке тілесне ушкодження. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 286-1 Кримінального кодексу України і тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк від п’яти до восьми років.

Вирішується питання про обрання підозрюваному судом запобіжного заходу.

Слідство триває.

За результатами судових експертиз та інших доказів, які будуть зібрані під час досудового розслідування, всім діянням підозрюваного буде надано кінцеву правову кваліфікацію та висунуто обвинувачення, яке скерують до суду.

Поліцейські закликають водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо у стані сп’яніння, бути уважними та обережними.

Не наражайте на небезпеку себе та оточення.

Відділ комунікації поліції Одещини