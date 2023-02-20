В Одесі покарано покидька, який з приятелем зґвалтував 13-річну дівчинку

Зловмисники ґвалтували потерпілу та знімали принизливе відео.

Малиновський районний суд Одеси вирішив позбавити волі чоловіка, який разом з товаришем у машині зґвалтував 13-річну дівчинку.

Про це йдеться у вироку суду. Згідно з матеріалами справи, подія сталася в ніч на 16 липні 2017 року. Встановлено, що потерпіла прийшла в парк, де була її знайома, яка запропонувала покататися в автомобілі Daewoo Lanos. Дівчата сіли в машину, де вже було двоє молодих чоловіків.

Компанія вживала алкоголь, через деякий час потерпілій стало зле, приятелька попросила хлопців відвезти подругу додому, а сама пішла.

“Потерпіла сіла на переднє сидіння та втратила свідомість, а прокинулась вже в лікарні”, – йдеться у вироку.

Судом встановлено, що двоє обвинувачених, скориставшись безпорадним станом дівчинки, роздягли її та по черзі зґвалтували різними способами. Також обвинувачуваний знімав на відео оголену потерпілу та на її фоні коментував: “Ворота до раю відкриті”.

Зазначається, що про злочин до поліції повідомила жінка, яка мешкає на першому поверсі будинку, біля якого ґвалтували дівчинку. Зокрема, свідок почула музику, яка доносилась з машини та дівочий стогін. Також жінка побачила двох роздягнених хлопців, які виходили з машини.

Обвинувачений свою провину не визнав. Він стверджує, що дівчинка поводила себе неадекватно, нібито вона сама роздягалась, а відео він зробив, щоб присоромити її.

Зазначається, що судово-медичною експертизою встановлено, що до вказаних подій у неповнолітньої статевих актів не було. Її статеві органи зазнали певних ушкоджень.

Враховуючи отримані докази, суд визнав 25-річного чоловіка винним у зґвалтуванні неповнолітньої (ч.3 ст. 152 КК України). Йому призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 11 років. Матеріали щодо спільника засудженого виділено в окреме провадження. // УНІАН