В Одесі поліцейські перекрили канал постачання наркотиків до слідчого ізолятора

Утриманці ізолятора налагодили постачання наркотиків через фігурантів, які перебувають на волі. Трьом особам уже повідомлено про підозру/

Оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області спільно зі слідчими обласної поліції викрили злочинну схему постачання наркотичних засобів до слідчого ізолятора і встановили коло причетних до цього осіб.

14 серпня оперативники викрили раніше судимого чоловіка під час спроби передачі до державної установи метадону. Фігуранта затримали й повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Також двом утриманцям установи, які намагались підкупити працівника слідчого ізолятора заради стабільного постачання наркотиків, повідомлено про підозри за ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Слідство триває за процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури. Заходи проводились за участі Департаменту з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України.

Департамент стратегічних розслідувань

Національної поліції України