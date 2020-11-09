В Одесі поліцейські викрили підозрюваних у пограбуванні місцевого жителя

З будинку потерпілого у Київському районі міста 27-річний чоловік та його 15-річний спільник винесли гроші, банківські картки та ювелірні вироби. За гарячими слідами поліцейські затримали зловмисників на вулиці Отамана Головатого.

Як з’ясувалося, до чужого будинку, у якому старший із правопорушників колись орендував кімнату, зловмисники прийшли, коли господар був удома. Відштовхнувши чоловіка, вони зайшли всередину, зібрали цінне майно і втекли.

Потерпілий відразу ж звернувся до поліції. Зовсім скоро правоохоронці вийшли на слід підозрюваних і затримали їх у іншому районі міста. У зловмисників вилучили частину викраденої готівки, місце знаходження решти майна наразі встановлюється.

«Дії фігурантів слідчі кваліфікували за ч. 3 ст. 186 Кримінального кодексу України як грабіж, — розповів заступник начальника Київського відділу поліції – начальник відділу кримінальної поліції Віталій Твердохліб. – 27-річного чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Його спільник, з урахуванням неповнолітнього віку, до обрання запобіжного заходу перебуватиме вдома. За скоєне правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від чотирьох до восьми років».

Київський відділ поліції в м. Одесі