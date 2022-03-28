В Одесі поліцейські затримали 36-річного чоловіка за підозрою у вбивстві дружини

Подія сталася в квартирі на території Київського району. Чоловік знавіснів, дізнавшись, що жінка надіслала його подрузі компрометуюче фото. Розтрощивши спочатку смартфон 40-річної дружини, він взявся й за неї і так жорстоко побив, що вона згодом померла.

Зловмисник декілька днів роздумував, яким чином позбутися тіла небіжчиці, поки про лихе не дізналися оточуючі родини й не зателефонували в поліцію.

Правоохоронці затримали правопорушника на місці скоєння злочину. Дії одесита слідчі кваліфікували як умисне вбивство, передбачене ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. До обрання запобіжного заходу підозрюваного затримали в порядку ст.208 Кримінального процесуального кодексу. За скоєне йому загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі. Судитимуть чоловіка не вперше: за плечима в нього вже є вбивство.

Одеське районне управління поліції № 1