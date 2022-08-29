В Одесі поліцейські затримали 22-річного адміністратора віртуальної наркокрамниці

Фігуранту повідомили про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів та заарештували.

Правопорушника викрили оперативники управління боротьби з наркозлочинністю в Одеській області разом зі слідчими відділу поліції № 5 Одеського районного управління поліції № 1.

Правоохоронці встановили, що магазин існував в одному з месенджерів, а молодик збував канабіс під час особистих з клієнтами зустрічей або за допомогою схованок. Оплату за незаконний товар він отримував готівкою чи на банківську картку. Під час обшуку в домоволодінні одесита поліцейські вилучили наркотики, ваги, пакувальний матеріал, смартфон, системний блок та банківську картку.

Слідчі поліції під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси повідомили фігуранту про підозру в незаконному придбанні та зберіганні з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів. Цей злочин передбачений ч.2 ст.307 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Одеське районне управління поліції № 1