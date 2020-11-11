В Одесі попереджено масову фальсифікацію виборів міського голови

Служба безпеки України виявила підроблену виборчу документацію, яка мала бути використана для фальсифікації під час голосування у другому турі виборів Одеського міського голови.

Оперативники спецслужби провели обшук в офісному приміщенні в Одесі, що використовувалось як «громадська приймальня» одного з громадсько-політичних діячів. Правоохоронці виявили сотні бюлетенів для голосування, ідентичних за формою і змістом оригінальним документам суворої виборчої звітності.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до виборчої оборудки.

Документування протиправної діяльності проводиться СБ України у взаємодії із слідчими Головного управління Нацполіції в Одеській області під процесуальним керівництвом Одеської обласної прокуратури, у межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (фальсифікація виборчих документів, документів референдуму чи фальсифікація підсумків голосування).

Служба безпеки України