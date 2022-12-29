В Одесі повідомили чоловіку про підозру в убивстві брата

Поліцейські встановили, що 34-річний зловмисник вдарив 40-річного потерпілого ножем у живіт, і за кілька годин той від отриманого поранення помер.

Подія сталася 24 грудня в Суворовському районі, за місцем проживання родичів. Одразу після того, як правопорушник виявив брата без ознак життя, пішов до сусідів і повідомив про це, але у своїй причетності до злочину не зізнався.

На місце події сусіди викликали поліцейських, які встановили, що під час хмільного застілля брати посварилися через розподіл нерухомості.

Молодший чоловік вдарив свого старшого брата ножем у живіт, спричинивши проникаюче колото-різане поранення черева, що призвело невдовзі до смерті потерпілого.

З оселі правоохоронці вилучили скривавлений кухонний ніж, одяг та інші речові докази, які направили на експертизу.

Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси, за наявності достатніх доказів, зібраних в рамках розпочатого ними кримінального провадження, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1