В Одесі повідомили чоловіку про підозру в убивстві брата

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Поліцейські встановили, що 34-річний зловмисник вдарив 40-річного потерпілого ножем у живіт, і за кілька годин той від отриманого поранення помер.

Подія сталася 24 грудня в Суворовському районі, за місцем проживання родичів. Одразу після того, як правопорушник виявив брата без ознак життя, пішов до сусідів і повідомив про це, але у своїй причетності до злочину не зізнався.

в одесі правоохоронці повідомили чоловіку про підозру в спричиненні смертельних тілесних ушкоджень братові

На місце події сусіди викликали поліцейських, які встановили, що під час хмільного застілля брати посварилися через розподіл нерухомості.

Молодший чоловік вдарив свого старшого брата ножем у живіт, спричинивши проникаюче колото-різане поранення черева, що призвело невдовзі до смерті потерпілого.

З оселі правоохоронці вилучили скривавлений кухонний ніж, одяг та інші речові докази, які направили на експертизу.

Слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси, за наявності достатніх доказів, зібраних в рамках розпочатого ними кримінального провадження, повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України, тобто в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого.

Цей злочин карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років.

Підозрюваному обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1

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