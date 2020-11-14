В Одесі приватного нотаріуса підозрюють у документальному супроводженні квартирних афер
50-річна жителька Одеси, наділена повноваженнями державного реєстратора, за грошову винагороду сприяла групі зловмисників у заволодінні двома квартирами на вулицях Ніженській та Академіка Заболотного в Одесі.
Достеменно знаючи, що документи підроблені, нотаріус прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і зареєструвала право власності на нерухомість за неіснуючими особами.
Злочинна схема була реалізована трьома спільниками, обвинувальні акти щодо яких вже знаходяться в суді.
Вже після викриття протиправної діяльності злочинної групи, в інтересах якої вона діяла, жінка, намагаючись приховати вчинені правопорушення та унеможливити притягнення її та інших співучасників до кримінальної відповідальності, незаконно видалила з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про реєстрацію права власності на обидві квартири.
Наразі нотаріусу повідомлено про підозру.
magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП в Одеській областіTweet