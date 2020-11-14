В Одесі приватного нотаріуса підозрюють у документальному супроводженні квартирних афер

50-річна жителька Одеси, наділена повноваженнями державного реєстратора, за грошову винагороду сприяла групі зловмисників у заволодінні двома квартирами на вулицях Ніженській та Академіка Заболотного в Одесі.

Достеменно знаючи, що документи підроблені, нотаріус прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень і зареєструвала право власності на нерухомість за неіснуючими особами.

Злочинна схема була реалізована трьома спільниками, обвинувальні акти щодо яких вже знаходяться в суді.

Вже після викриття протиправної діяльності злочинної групи, в інтересах якої вона діяла, жінка, намагаючись приховати вчинені правопорушення та унеможливити притягнення її та інших співучасників до кримінальної відповідальності, незаконно видалила з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записи про реєстрацію права власності на обидві квартири.

Наразі нотаріусу повідомлено про підозру.

magnolia-tv.com за матеріалами ВК ГУНП в Одеській області