В Одесі сталася масова бійка за участі чоловіків у формі: у ТЦК пояснили ситуацію (відео)
Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох учасників бійки
Увечері 24 травня в Аркадії – курортному районі Одеси – сталася масова бійка. На відео, які поширювали в соцмережах, було видно чоловіків у військовій формі, однак у місцевому військкоматі участь своїх працівників у бійці заперечили. Про це йдеться в заяві Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Главком.
Крім того, у військкоматі кажуть, що правоохоронці заперечують навіть присутність військовослужбовців під час масової сутички, яка сталась між цивільними.
«Командування Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства і наголошує на важливості єдності та відповідальності у цей надскладний для нашої країни час», – ідеться в заяві.
Тим часом в Одеській поліції розповіли, що притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох учасників бійки. За даними правоохоронців, в Аркадії між компаніями незнайомців виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку.
На трьох юнаків віком 16 та 17 років склали протоколи за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та появу в громадському місці у п’яному вигляді (ч. 1 ст. 178). За це їм загрожує штраф, громадські або виправні роботи чи навіть арешт до 15 діб. Причину сварки хлопці не змогли пояснити.
Увечері 24 травня правоохоронці також виявили 18 порушників комендантської години в прибережній зоні відпочинку міста.
Із усіма учасниками подій поліціянти провели профілактичні бесіди для недопущення подібних порушень у майбутньому.
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Як пише одеський блогер GANUL, «Справа в тому, що на відео у військовій формі не працівники ТЦК чи якійсь інші військові, це звичайні цивільні у*бани які вступили до певних громадських організацій, одягнули камуфляж, та накрутили що вони бійці одеського котла».Tweet