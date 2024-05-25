В Одесі сталася масова бійка за участі чоловіків у формі: у ТЦК пояснили ситуацію (відео)

Правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох учасників бійки

Увечері 24 травня в Аркадії – курортному районі Одеси – сталася масова бійка. На відео, які поширювали в соцмережах, було видно чоловіків у військовій формі, однак у місцевому військкоматі участь своїх працівників у бійці заперечили. Про це йдеться в заяві Одеського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, повідомляє Главком.

Там кажуть, що слова про участь військових ТЦК у бійці є прикладом фейків та маніпуляції щодо процесів мобілізації: «Мета – паніка та зрив комплектування Збройних сил. А як наслідок – зниження здатності захистити себе».

Крім того, у військкоматі кажуть, що правоохоронці заперечують навіть присутність військовослужбовців під час масової сутички, яка сталась між цивільними.

«Командування Одеського обласного ТЦК та СП засуджує будь-які прояви насильства і наголошує на важливості єдності та відповідальності у цей надскладний для нашої країни час», – ідеться в заяві.

Тим часом в Одеській поліції розповіли, що притягнули до адміністративної відповідальності п’ятьох учасників бійки. За даними правоохоронців, в Аркадії між компаніями незнайомців виникла словесна суперечка, яка переросла в бійку.

На трьох юнаків віком 16 та 17 років склали протоколи за дрібне хуліганство (ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення) та появу в громадському місці у п’яному вигляді (ч. 1 ст. 178). За це їм загрожує штраф, громадські або виправні роботи чи навіть арешт до 15 діб. Причину сварки хлопці не змогли пояснити.

Крім того, ще одна бійка сталася між чоловіками віком 33 та 38 років на Аркадійській алеї Одеси. За даними поліціянтів, чоловіки були знайомими та разом відпочивали, однак дорогою додому посварилися та почали битися. На них також склали протоколи за дрібне хуліганство.

Увечері 24 травня правоохоронці також виявили 18 порушників комендантської години в прибережній зоні відпочинку міста.

Із усіма учасниками подій поліціянти провели профілактичні бесіди для недопущення подібних порушень у майбутньому.

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Як пише одеський блогер GANUL, «Справа в тому, що на відео у військовій формі не працівники ТЦК чи якійсь інші військові, це звичайні цивільні у*бани які вступили до певних громадських організацій, одягнули камуфляж, та накрутили що вони бійці одеського котла».