В Одесі у бійці вбили поліцейського у цивільному

36-річний старший сержант поліції, співробітник одеського батальйону поліції особливого призначення загинув внаслідок удару кулаком в обличчя.

Як повідомили «Думській» у правоохоронних органах, інцидент стався пізно ввечері 29 жовтня на перехресті Хімічної та Боровського.



Під час бійки поліцейський не перебував на службі та був у цивільному одязі.

Бійка між двома чоловіками виникла на ґрунті неприязні, що спалахнула після вживання алкоголю. 30-річний опонент ударив поліцейського кулаком в обличчя, після чого той упав та помер. Обставини смерті з’ясує судмедекспертиза.

Другого учасника бійки затримали та доправили до райвідділу поліції. Попередньо інцидент кваліфікований за ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України – «навмисне вбивство».