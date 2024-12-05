В Одесі водій травмував співробітника ТЦК, «прокотивши» на дверях авто

В Одесі чоловік “протягнув” співробітника військкомату на двері автомобіля. Військовослужбовець зазнав серйозної травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.

Як зазначають у ТЦК, військовослужбовець обласного військкомату сьогодні, 5 грудня, виконував оповіщення цивільного населення.