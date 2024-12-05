В Одесі водій травмував співробітника ТЦК, «прокотивши» на дверях авто

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В Одесі чоловік “протягнув” співробітника військкомату на двері автомобіля. Військовослужбовець зазнав серйозної травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.

Як зазначають у ТЦК, військовослужбовець обласного військкомату сьогодні, 5 грудня, виконував оповіщення цивільного населення.

“На законні вимоги показати військово-облікові документи водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого “протягнув” військовослужбовця на двері транспортного засобу на значну відстань”, – уточнили в ТЦК.

В результаті військовослужбовець отримав струс мозку і був змушений звернутися за медичною допомогою. Його госпіталізували.

У військкоматі зазначили, що особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.

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