В Одесі водій травмував співробітника ТЦК, «прокотивши» на дверях авто
В Одесі чоловік “протягнув” співробітника військкомату на двері автомобіля. Військовослужбовець зазнав серйозної травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Одеський обласний територіальний центр комплектування та соцпідтримки у Facebook.
Як зазначають у ТЦК, військовослужбовець обласного військкомату сьогодні, 5 грудня, виконував оповіщення цивільного населення.
“На законні вимоги показати військово-облікові документи водій агресивно відмовився, а потім почав рух авто, внаслідок чого “протягнув” військовослужбовця на двері транспортного засобу на значну відстань”, – уточнили в ТЦК.
В результаті військовослужбовець отримав струс мозку і був змушений звернутися за медичною допомогою. Його госпіталізували.
У військкоматі зазначили, що особи, які здійснюють протиправні дії стосовно українських військових, будуть притягнуті до відповідальності відповідно до законодавства України.