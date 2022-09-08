В Одесі викрито схему незаконного заволодіння соцвиплатами, передбаченими для внутрішньо переміщених осіб

Користувалися такою схемою особи, що утримуються в слідчому ізоляторі та виправній колонії.

Правоохоронці встановили: уродженці областей, де ведуться активні бойові дії, будучи затриманими в Одесі за скоєння злочинів ще до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну та фактично перебуваючи на той момент в місцях позбавлення волі, дізнавшись про програму виплат державної допомоги внутрішньо переміщеним особам, через мобільний застосунок Дія заповнили форму на отримання статусу вимушених переселенців та грошової допомоги, надавши тим самим недостовірну інформацію щодо себе.

Незаконно оформлені щомісячні виплати вони отримували впродовж декількох місяців, допоки їх протиправні дії не були викриті.

В СІЗО та колонії правоохоронці провели санкціоновані обшуки, в ході яких вилучили речові докази протиправних дій фігурантів. Одному з чоловіків, уродженцю Херсонщини, слідчі вже повідомили про підозру.

Йому інкримінують шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Цей злочин передбачений частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років.

Питання про оголошення підозри ще п’яти особам з Луганської, Запорізької, Донецької та Миколаївської областей наразі вирішується.

Заходи проводились спільно з працівниками оперативного відділу одеського слідчого ізолятора та одеської виправної колонії, слідчими відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1, співробітниками Управління карного розшуку поліції Одещини та під процесуальним керівництвом Малиновської окружної прокуратури м. Одеси.

Відділ комунікації поліції Одеської області