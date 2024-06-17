В Одесі засуджено містянина, який вбив сусіда і викинув його тіло у лиман

55-річний правопорушник, за плечима якого вже є судимість, проведе за ґратами понад дев`ять років.

Подія сталася наприкінці минулого року вночі на подвір’ї багатоквартирних будинків по Балтській дорозі. Між сусідами виник словесний конфлікт, під час якого нетверезий зловмисник наніс потерпілому понад 20 ножових поранень у груди, живіт та кінцівки. Від отриманих тілесних ушкоджень 30-річний чоловік загинув на місці. За висновком судово-медичної експертизи, причиною його смерті став геморагічний шок.

Аби приховати злочин та уникнути покарання, правопорушник затягнув тіло вбитого у багажник автівки та вивіз його за місто, де викинув у Хаджибейський лиман.

Вдень занепокоєні родичі вбитого містянина повідомили у поліцію про його зникнення. В ході проведення розшукових заходів правоохоронці того ж дня виявили небіжчика в лимані біля берега і в ході подальших оперативно-слідчих дій встановили обставини загибелі чоловіка та особу, причетну до злочину. Фігурант у квітні 2023 року був засуджений за крадіжку до п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Слідчі затримали правопорушника в процесуальному порядку і за їх клопотанням суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Затриманий у скоєному зізнався та пояснив, що нібито потерпілий спровокував конфлікт, прискіпавшись до нього з обвинуваченням в образі сестри, вдаривши його і діставши ніж, який він вихопив і став ним бити опонента. Зупинився зловмисник, коли відчув, що постраждалий перестав рухатися та дихати. Його охопила паніка і він вирішив позбутися тіла загиблого.

«На підставі зібраних доказів ми під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси висунули правопорушнику обвинувачення в умисному вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині, за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. Обвинувальний акт ми скерували до суду, який, дослідивши надані нами докази, визнав обвинуваченого винним і призначив йому покарання у вигляді дев’яти років і шести місяців позбавлення волі», – розповіла старша слідча відділення поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 Олена Сарсакова.

Одеське районне управління поліції № 1