В Одесі затримали 24-річного чоловіка за підозрою у зґвалтуванні жінки

До обрання запобіжного заходу зловмисник знаходитиметься в ізоляторі тимчасового тримання. Йому загрожує до п’яти років ув’язнення.

Події розгорталися в оселі сусіда потерпілої — чоловік пересувається на інвалідному візку, і жінка протягом кількох років ним опікується.

Цього дня, зайшовши провідати знайомого, потерпіла застала у нього в гостях приятеля. Несподівано той накинувся на жінку, схопив її за горло і проти волі вступив з нею у статеві зносини. Господар оселі намагався захистити постраждалу, проте завадити зловмисникові не зміг.

Звільнившись, одеситка вибігла на вулицю. Її крики про допомогу почули випадкові очевидці. Вони відразу ж повідомили про подію поліцейських, а ті затримали правопорушника у сквері неподалік. Свій вчинок правопорушник пояснив дією оковитої.

«Фігуранту оголосили підозру в зґвалтуванні за ч.1 ст.152 Кримінального кодексу України. За такий злочин законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років», — розповів т.в.о. начальника відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 Сергій Гавура.

Одеське районне управління поліції № 1