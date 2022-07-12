В Одесі затримали 36-річну містянку, яка під час богослужіння у соборі обікрала прихожанку

Зловмисниця викрала у 62-річної одеситки рюкзак з мобільним телефоном, пенсійним посвідченням і грошима, який та поклала поруч із собою на столику.

Із проханням допомогти розшукати майно потерпіла звернулася до поліції.

Вже наступного дня оперативники відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 затримали правопорушницю в середмісті. Правоохоронці вилучили рюкзак та мобільний телефон, який вона встигла продати. 900 гривень, викрадені у літньої жінки, зловмисниця витратила.

«Дії фігурантки кваліфікували за ч.4 ст.185 Кримінального кодексу України. За крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану, одеситці загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі. Слідство у справі триває», — повідомив начальник слідчого відділення територіального підрозділу поліції Андрій Мащенко.

Одеське районне управління поліції № 1