В Одесі затримали чоловіка, який вдарив ножем знайомого

Одесит в стані алкогольного сп’яніння накинувся на жителя прилеглого до обласного центру села, коли той привів додому його нетверезу матір.

Подія сталася в одній з квартир багатоповерхівки на вулиці Генерала Бочарова. Поранений чоловік втік від зловмисника на вулицю, де звернувся по допомогу до перехожої. Жінка викликала «швидку», потерпілого госпіталізували з проникаючою колото-різаною раною грудної клітки і сповістили про нього до поліції.

Отримавши повідомлення, співробітники відділу поліції № 3 оперативно встановили причетну до злочину особу і її місце знаходження. Правопорушник неодноразово судимий за пограбування, спричинення тілесних ушкоджень та незаконне поводження зі зброєю. У нападі на знайомого він зізнався і пояснив, що недолюблює його.

З місяця події правоохоронці вилучили ніж, який направили на експертизу. Дії зловмисника слідчі під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеси кваліфікували за ч.1 ст.121 Кримінального кодексу України. Йдеться про умисне тяжке тілесне ушкодження, що карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років.

Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Відділ поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1