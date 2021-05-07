В Одесі затримали групу осіб за підозрою у вимаганні грошей у приватного підприємця

Під час відпрацювання області було встановлено, що судимі за тяжкі злочини жителі Суворовського району 27-ми та 33-х років вимагали у місцевого підприємця щомісяця платити їм «данину» в розмірі 400 доларів за так зване кришування.

За невиконання своїх вимог правопорушники погрожували потерпілому насильством та знищенням майна, що йому належить.

Чоловік звернувся в поліцію. Протягом двох місяців співробітники Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області спільно з працівниками відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 та під процесуальним керівництвом одеської місцевої прокуратури № 4 збирали доказову базу вини зловмисників, документуючи отримання ними грошей. 5 травня за силової підтримки спецпризначенців фігурантів затримали.

Зловмисників поміщено до ізолятора тимчасово тримання. Вирішується питання про оголошення їм підозри за ч.2 ст.189 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Національна поліція України