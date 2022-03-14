В Одесі затримали іноземця з бойовими гранатами

У 40-річного чоловіка вилучили гранати Ф-1 та РГД-5. Де взяв їх і з якою метою зберігав, поліцейські з’ясовуватимуть в ході слідства.

Правопорушник є обвинуваченим у справі щодо розбійного нападу, скоєного в Одесі, але перебував на свободі через зміну судом запобіжного заходу, не пов’язаного з ув’язненням.

У незаконному зберіганні боєприпасів викрили іноземця оперативники Одеського управління ДВБ Національної поліції України та Управління карного розшуку ГУНП в Одеській області. Правоохоронці затримали чоловіка на одній з автозаправних станцій, куди він приїхав з гранатою Ф-1. Гранату РГД-5 поліцейські вилучили з його орендованого помешкання.

Щодо походження небезпечних предметів зловмисник пояснень не дає. Слідчі Одеського районного управління поліції № 1 затримали чоловіка в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомили йому про підозру за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу. Йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами. За цей злочин правопорушнику загрожує до семи років позбавлення волі.

Одеське районне управління поліції № 1